Ce mardi soir, le jury du 59e Festival de Télévision de Monte-Carlo a décidé de récompenser The Good Doctor. La show à succès de ABC, diffusé sur La Une en Belgique, a reçu le prix de la meilleure série télé dramatique. Une belle récompense pour la série portée par l'ancien enfant star Freddie Highmore. Présents à Monaco, Nicholas Gonzalez et Christina Chang, deux des autres acteurs principaux de la série, étaient ravis d'obtenir une telle distinction !Parmi les primés, il faut épingler le nom de Patricia Arquette ! La star américaine de 51 ans a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Escape at Dannemora. Dans cette mini-série inspirée de faits réels et réalisée par Ben Stiller, elle interprète le rôle de Tilly Mitchell, une employée de prison qui tente d’aider deux meurtriers à s'échapper de la prison de Dannemora.Celle qui fut Alabama Withman dans le True Romance de Tarantino y paraît d’ailleurs méconnaissable. La fiction a également reçu le prix du meilleur programme long de fiction.La série télé dérivée des films à succès de l'Arme fatale a également été plébiscitée dans la catégorie meilleure série TV dans la catégorie « Crime ».Mais, la star qui était la plus attendue lors de cette cérémonie d’ouverture - présentée avec brio par notre Julie Taton nationale -, c’était Michael Douglas. L’acteur américain de 74 ans, que l’on retrouvera bientôt dans la saison 2 de La Méthode Kominsky, a reçu une Nymphe de cristal pour l'ensemble de sa carrière des mains du Prince Albert II de Monaco. « C'est un honneur qui vient récompenser près de 50 ans de carrière ! », dit-il face à l’assemblée.