Après avoir fait retourner les quatre juges dans The Voice, The Vivi a été exclu de l'émission à cause de tweets racistes et homophobes datant de son adolescence.

Ce lundi 8 mars, le chanteur est venu dans Touche pas à mon poste pour évoquer son départ de l'émission et faire son mea culpa.

Il est revenu sur ses tweets homophobes et racistes. "C'était nul. Je suis venu ce soir pour m'expliquer parce que je ne suis pas comme ça. Je m'excuse clairement et je vous le dis sincèrement. Je m'excuse si ça a pu blesser ou choquer. S'il vous plaît, ne me mettez pas ses blagues comme ce que je pense actuellement. Je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni pédophile. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Je comprends que la prod' m'ait viré parce que c'est aussi leur image. Mais je ne suis pas raciste, homophobe, pédophile, je veux clairement que tout le monde le comprenne. C'est de la merde ces tweets, c'est nul... " a-t-il confie sur le plateau de Cyril Hanouna.

Il a aussi évoqué la réaction de Vianney, son coach, qu'il a eu au téléphone. "Il a donné de la force et il a compris que c'était de l'humour. Je ne peux pas parler en son nom pour pas le f*utre dans la sauce", a déclaré The Vivi. Ce à quoi Cyril Hanouna a précisé: "Vianney, c'est quelqu'un qui a un coeur énorme, il ne cautionne pas le tweets de The Vivi, il me l'a dit. C'est un mec qui est pour le pardon, il aurait dit pareil pour Mennel".