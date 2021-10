Quel chemin parcouru... Après avoir marqué les téléspectateurs dans une saison de The Voice, la plus belle voix, plusieurs candidats ont retenté leur chance, cette année, dans la version "All Stars" du télécrochet de TF1. Ce samedi soir, ils étaient six à se mesurer lors de la grande finale: MB14, Manon et Anne Sila dans l'équipe de Florent Pagny, Amalya Delepierre dans l'équipe de Jenifer, Terence James dans l'équipe de Mika et Louis Delort dans l'équipe de Patrick Fiori. Seule Zazie n'accompagnait pas un talent en finale. Une première dans l'émission dénicheuse de talents.

A moitié en direct - seules les prestations des talents ont été enregistrées ce vendredi car Mika était en concert ce samedi -, cette finale a offert de nombreux moments suspendus, grâce aux finalistes mais également aux stars invitées, à savoir Nolwenn Leroy, Amel Bent, Soprano ou encore Ed Sheeran.

Après avoir chacun présenté leur morceau en solo et partagé un morceau avec un des guests, les talents se sont rejoints sur scène pour découvrir le verdict final. Qui des six candidats allait être proclamé grand gagnant de cette saison fêtant les dix ans de The Voice, la plus belle voix? Il est presque minuit lorsque Nikos Aliagas annonce le résultat des votes du public, unique décideur. Mika vient à peine de finir son concert au Philharmonie de Paris. Il suit avec attention l'issue de cette dernière ligne droite en duplex.

"Le talent qui a remporté The Voice All Stars est... Anne Sila!", lance Nikos Aliagas. La chanteuse de 31 ans s'est imposée avec 38 % des suffrages, juste devant Louis Delort et MB14. "Je reviens de loin. Je suis contente d'être là", déclare Anne Sila qui était arrivée en finale de la quatrième saison de The Voice, la plus belle voix. "Je suis touchée qu'on nous permette encore de chanter, de choisir nos chansons, d'arranger nos morceaux. Je suis émue."

"Tes prestations sont juste incroyables. Je peux juste te donner confiance. Je ne peux pas corriger ta technique et ta voix. Il n'y a pas une note à côté. C'est toujours de la performance. C'est mérité. C'est normal que tu l'ais ce prix", déclare, à son tour, Florent Pagny, son coach.

Quel est le parcours d'Anne Sila?

Finaliste de la saison 4 de The Voice, la plus belle voix, déjà aux côtés de Florent Pagny, Anne Sila a perdu face à Lilian Renaud qui s'est imposé avec 52 % des votes. Son parcours dans le télécrochet a toutefois été remarqué. Celui-ci lui a permis de sortir deux albums et de décrocher le rôle principal de Jésus, de Nazareth à Jérusalem, comédie musicale de Pascal Obispo.

Cette année, la chanteuse originaire de Valence, en France, a touché les coachs en plein coeur en reprenant Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. "Je ne me vois pas recommencer sans Florent (Pagny, ndlr.)", dit-elle alors au moment de choisir une équipe. Après sa victoire en Cross Battle face à Ecco, Anne Sila gagne son ticket pour les Lives, étape lors de laquelle elle a continué à surprendre les coachs et les téléspectateurs avec sa reprise de Je te promets de Johnny Hallyday et avec celle de Creep de Radiohead.