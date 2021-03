Après des semaines de Blinds et de Duels, place aux Live, ce mardi, dans The Voice Belgique, sur La Une. Le moment des grands directs, celui où les candidats de chaque équipe, aidés d’une scénographie finement choisie, peuvent faire exploser leur créativité et leur talent. C’est également l’étape lors de laquelle "ça passe ou ça casse". Pas de deuxième chance. Soit le talent est choisi pour continuer l’aventure, soit il fait ses valises et rentre chez lui.

Les méthodes de sélection diffèrent en fonction des Live. Dans les deux premiers directs, un talent de chaque équipe est repêché par les votes du public, un autre par son coach. Dans les suivants, le sort des talents se trouve uniquement dans les mains du public.

