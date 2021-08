En janvier prochain,fêtera ses dix ans sur la RTBF. Un anniversaire qui se célébrera sans Loïc Nottet. Coach de la saison 9, le chanteur a expliqué pourquoi il n'allait pas réitérer l'expérience cette année. ", écrit-il sur Instagram.

L'interprète de Mud Blood donne toutefois rendez-vous à ses followers "à la sortie du studio avec plein de nouveautés", dit-il.



Selon nos informations, Loic Nottet ne serait pas le seul coach à ne pas rempiler pour une saison supplémentaire. Henri PFR, coach également arrivé la saison dernière, ne devrait, lui non plus, ne devrait pas s'installer dans le fauteuil rouge de The Voice Belgique dans les prochains mois.