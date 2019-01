Tout est au beau fixe dans The Voice Belgique. Les blinds, premières étapes du télécrochet, sont en train de battre leur plein et, par la même occasion, d’atteindre des scores d’audiences non négligeables avec près de 450 000 téléspectateurs sur La Une. Sur le plateau aussi, tout a l’air de bien se passer. Les talents sont, cette année encore, au rendez-vous et les coachs se chamaillent toujours avec bienveillance en n’hésitant pas à faire le show pour donner plus de rythme à l’émission.

Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. Quelques prises de bec auraient, en effet, eu lieu au sein du banc des coachs de The Voice Belgique au début de cette huitième saison. Annoncée comme la grande nouveauté de cette saison, Typh Barrow a capté toute l’attention des médias et du public. N’en déplaise à sa camarade de fauteuil Vitaa…

Selon nos informations, l’amie de Diam’s n’aurait pas supporté de se faire voler la vedette par l’artiste belge au CV bien rempli. Si sur le plateau rien ne laisse présager une mésentente, dans les coulisses les deux chanteuses s’adresseraient peu, voire pas du tout, la parole.

Espérons que cette petite guéguerre soit terminée avant le début des lives, qui, contrairement aux blinds et aux duels, se déroulent en direct et prendront donc les coachs sur le vif.