Alors que la nouvelle saison deva bientôt démarrer sur TF1 avec Kendji Girac sur le banc des coachs, nos confrères denous apprennent que, du côté deaussi, le banc des jurés accueillera un ancien candidat du télécrochet. Il ne s'agit pas de Slimane, qui a décidé de laisser sa place de coach après deux saisons dans le programme belge, mais bien de Loïc Nottet.

S'il n'a pas gagné The Voice Belgique lors de sa participation en 2014, le jeune Courcellois a toutefois bien mené sa barque. Brillant représentant de la Belgique à l'Eurovision 2015 (où il termine à la quatrième place avec Rhythm inside), il remporte, dans la foulée, la sixième saison de Danse avec les stars sur TF1, une expérience qui l'a fait gagner en notoriété chez nos voisins français. Après le carton de Selfocracy, son premier album, le chanteur a dévoilé, en mai dernier, son deuxième opus intitulé Sillygomania.

Le chanteur devrait s'installer dans les fauteuils rouges aux côtés de BJ Scott (qui ferait son grand retour), Henri PFR et Typh Barrow, ajoutent nos confrères. Interrogé par nos soins, la RTBF précise que les négociations sont encore en cours et que rien n'est donc encore fait pour le moment. Du côté de BJ Scott, alias la Mama de The Voice Belgique, l'envie de participer à nouveau au télécrochet est bien présente: "The Voice commence à me manquer, c'est vrai. C'est dans mon coeur", nous dit-elle. "Si on me propose d'y participer, je ne dirai pas 'non'. J'attends, comme tout le monde, d'avoir des nouvelles de qui a été décidé ou pas".

Si l'information se confirme, Loïc Nottet sera peut-être contraint de reporter sa tournée d'un an, les enregistrements de The Voice et ses nombreuses dates de concert étant peu conciliables.