Après des semaines de compétition, la neuvième saison de The Voice Belgique prendra fin, ce mardi, sur La Une. Au casting de cette dernière ligne droite, quatre finalistes, tous plus talentueux les uns que les autres, avec leur univers, leur répertoire. Départagés par le public, seul maître de leur destin, ceux-ci donneront tout ce qu’ils ont dans le ventre pour se démarquer de leurs adversaires. Pour cela, ils seront aidés par leur coach mais également par les invités de cette finale, à savoir Julien Doré, Calogero et Charles. Qui sera le successeur de Charlotte Foret ? Voici nos pronostics.