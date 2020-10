Malgré la crise sanitaire et les nouvelles mesures en vigueur,sera bel et bien diffusé sur La Une. Et même plus tôt que les éditions précédentes! Ce samedi, lors de la conférence de presse, la RTBF a annoncé que le télécrochet allait faire son grand retour le mardi 29 décembre, soit quelques jours après Noël et avant le réveillon du Nouvel An. De quoi mettre un peu de baume au coeur aux Belges.

La première grande nouveauté de cette saison se trouve au niveau des fauteuils rouges. Loïc Nottet et Henri PFR viennent rejoindre Typh Barrow et BJ Scott, deux habituées de l'exercice, sur le banc des coachs. " Je me sens aussi stressé sur le fauteuil que lorsque j'étais sur la scène", explique l'interprète de Mud Blood qui est la premier talent belge à enfiler le costume de coach pour The Voice Belgique. " On est un chouette banc de coachs belges. On est cool, on se prend pas la tête et on ne se prend pas pour des stars." L'ancien gagnant de Danse avec les stars se dit " rassuré" de voir BJ Scott, son ancienne coach avec qui il a beaucoup travaillé après The Voice Belgique, à ses côtés. Ce qu'il cherche chez les talents? "Je ne veux pas une équipe où tous les talents se ressemblent. (...) J'aime les voix avec des fêlures", dit-il. "Quand j'ai participé à The Voice Belgique en tant que candidat, j'étais très timide. Au fur et à mesure, j'ai travaillé cette timidité, j'ai réussi à l'affronter. J'aimerais apprendre ça à mes talents."

De son côté, le DJ belge n'y va pas par quatre chemins : "Je le dis depuis le début. Ce que je cherche en participant à The Voice Belgique, ce sont des personnes avec qui je pourrais travailler par la suite", déclare-t-il avant d'ajouter que, "niveau talents, la barre est placé très haut cette année".

Un public 100 % digital

Contrairement aux années précédentes, le public ne pourra toutefois pas être présent physiquement sur le plateau de l'émission. Il y participera mais de façon digitale, via un énorme mur interactif testé par les coachs lors de le premier enregistrement des Blinds, ce samedi matin. "C'est très différent de ce qu'on a pu faire les années précédentes. Mais, on est tous des professionnels et on est là pour faire de la bonne télé", déclare BJ Scott qui a fait son grand retour dans le télécrochet après un an de pause.