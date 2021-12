Cette année, la RTBF annonce plein de surprises pour les 10 ans de la grosse machine qu’est The Voice Belgique. Outre le prime spécial de la semaine dernière (encore visible sur Auvio), Fanny Jandrain à la présentation (qui remplace Maureen Louys qui vient d’accoucher mais qui les rejoindra lors des Lives :" mes filles me demandent ce que je fais ici mais non, je n’appuie pas sur un buzz !") et l’arrivée de Christophe Willem et Black M sur un banc de coaches "éclectique et électrique", cette saison anniversaire propose une expérience enrichie aux téléspectateurs, à travers toutes les plateformes RTBF. Avec même une diffusion 24 heures à l’avance sur Auvio.

Sandrine Roustan, nommée Directrice Générale du Pôle Contenus de la RTBF en mars dernier, nous explique ce nouveau départ en fanfare. "The Voice, pour la RTBF, c’est emblématique et symbolique de son évolution et de sa transformation. Il y a 10 ans, Tipik TV, radio, OufTivi ou encore Tarmac et Auvio n’existaient pas. Aujourd’hui, la RTBF est devenue un média de service public global avec toutes ses plateformes intégrées. C’est la raison pour laquelle on présente un The Voice global cette année, pour tous usages et tous publics." En effet, l’émission aura notamment un dispositif de diffusion à 360 degrés (télé, radio, réseaux sociaux, etc.).

(...)