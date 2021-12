La première saison du télécrochet avait débuté le 20 décembre 2011 sur la RTBF. La Une consacre une soirée spéciale 10 ans ce mardi soir à 20h20.

Qui se souvient de Roberto Bellarosa (qui vient de sortir un nouveau single, Le Remède ), David Madi, Laurent Pagna mais aussi Florent Brack, Laura Cartesiani, Théophile Rénier ou encore Valentine Brognion, Charlotte Foret (alias le phénomène Charles) et Jérémie Makiese ? Ce sont les neuf gagnants des neuf premières saisons de The Voice Belgique. Sans compter la saison de The Voice Kids Belgique en 2020.

La nouvelle et dixième saison proposée par la RTBF (dont nous avons suivi les Blinds) aura donc une saveur un peu particulière à partir du mardi 28 décembre sur La Une, date de lancement en plein milieu des fêtes de fin d’année. (...)