Après un an d’absence, BJ Scott a fait son grand retour, fin décembre dernier, dans The Voice Belgique sur La Une. Le come-back de la chanteuse américaine, véritable pilier du télécrochet, s’accompagne d’un nouveau look vestimentaire qui lui correspond davantage. Pour cela, la coach a fait appel aux idées d’Anne-Marie Delvenne, propriétaire de L’Atelier de l’Ange d’or à Liège qui met chaque saison de talentueux créateurs belges en lumière.