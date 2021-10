Clap de fin pour l’édition anniversaire (en demi-teinte) de The Voice, qui a vu la victoire d’Anne Sila

On fait dire ce que l’on veut aux chiffres. Les producteurs de The Voice All Stars, dont l’édition anniversaire s’est refermée ce week-end sur la victoire d’Anne Sila (équipe de Florent Pagny), l’ont bien compris. Pour preuve, l’interview accordée par Rémi Faure, patron des divertissements de TF1 à nos confrères du Parisien. Si l’émission a rassemblé 3,80 millions de curieux (22,4 % de PDA) chaque samedi soir depuis le 11 septembre – avec une pointe à 3,74 millions de téléspectateurs pour le dernier prime, ces dernières semaines, TF1 avait toutefois été battue à plusieurs reprises par les téléfilms de France 3.

Pourtant, dans les couloirs de la chaîne privée, on se félicite. Car si l’on se focalise sur les chiffres “sur cible” – les femmes responsables de moins de 50 ans – The Voice All Stars a rempli son contrat, avec 31 % de parts d’audience.

Et chez les jeunes, c’est encore mieux puisque dans la tranche 4-24 ans, l’émission grimpe à 44 % de PDA. “C’est du délire”, commente encore Rémi Faure. Pour lui, c’est en constituant l’audience de demain que l’on peut pérenniser le programme.

D’ailleurs, il songe déjà à proposer une nouvelle saison de The Voice All Stars d’ici deux ou trois ans. Sans Jenifer qui a laissé entendre, en larmes sur le plateau, qu’elle quittait l’aventure. “C’est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge”, a-t-elle lancé, faisant réagir les internautes dans la seconde!