À l’instar de Koh-Lanta, les "épisodes" de The Voice, en France, ont connu des chambardements ces dernières semaines.

En cause : la durée du confinement. Car les demi-finales et la finale devaient se tenir respectivement les 2 et 9 mai au Palais des Sports de Paris, en direct. Du coup, les émissions ont été rabotées et les K.-O., qui ont débuté samedi, s’étaleront sur quatre semaines au lieu de deux. Histoire de gagner du temps… mais jusqu’à quand ? TF1 réfléchit toujours à la meilleure solution. Louise Combier, éliminée par Marc Lavoine lors de ce premier K.-O., va, elle, suivre dorénavant l’affaire devant son petit écran…