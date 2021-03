Ce lundi 8 mars, une ancienne candidate de la saison 2 de The Voice Kids a tenu de lourdes accusations contre la production française. Aujourd'hui chroniqueuse pour TPMP, Satine Wall a réagi au récent coup de gueule de Florent Pagny. Le chanteur avait en effet regretté que personne ne se retourne face à la prestation de la jeune Marina Battista qui n'avait laissé personne indifférent. "On est comme des cons, parce qu’on a trop de monde et qu’il y a encore trop de monde à écouter", avait-il lancé.

Pour la chroniqueuse, cette situation n'a rien d'étonnant. "Je peux vous dire que c’est triste à dire mais les jurés sont prévenus du moment où ils doivent se retourner", explique-t-elle. Selon elle, tout serait prévu à l'avance, et chaque coach saurait quand il est supposé buzzer, rien ne serait laissé au hasard. "Avant l’émission, quelques mois avant que je passe, ils m’avaient appelé et m’avaient demandé quel juré je préférerais avoir, j’avais répondu Patrick Fiori et qui se retourne au dernier moment ? Patrick Fiori".

Pour la chroniqueuse, ce petit numéro expliquerait pourquoi Florent Pagny s'est mis en colère ce samedi soir. "Ils sont complètement briefés. C’est pour ça qu'il s’offusque, je pense qu’il a été prévenu par la prod qu’il ne devait pas se retourner, et il avait les boules que personne ne se soit retourné", a-t-elle avancé.