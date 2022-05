Ce samedi, la jeune Nour a remporté la onzième saison de The Voice la plus belle voix sur TF1. Au lendemain de son sacre avec Florent Pagny, elle s'est confiée à Télé Star sur le comportement en coulisses de son coach atteint d'un cancer du poumon.

Florent Pagny avait déclaré récemment à Gala qu'il se retirerait de la vie publique après le télécrochet de TF1. "Après The Voice, j’enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c’est fini ! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai."

"Sur les réseaux sociaux, on le voit fatigué mais en vrai, il ne fait pas du tout fatigué"

Mais durant la période The Voice, Nour a pu compter sur son professionnalisme à toutes épreuves. L'artiste l'a toujours aidé, même s’il a appris être atteint d’un cancer du poumon au cours de l’aventure. "C'est sûr qu'on a été tous choqués par la nouvelle, on s'est inquiétés pour lui, confie Nour à Télé Star. Mais finalement, c'était plus de peur que de mal parce que quand je l'ai revu, je l'ai trouvé en forme, toujours avec le sourire. Il est très fort. C'est un homme extraordinaire. Il est incroyable".

Si sa transformation physique est flagrante (perte de cheveux et des cils), Florent Pagny est resté très actif en coulisses malgré sa maladie et son dure traitement. "Sur les réseaux sociaux, on le voit fatigué mais quand je l'ai vu en vrai, il ne fait pas du tout fatigué, assure Nour à Télé Star. Il fait très éveillé, très content, très heureux d'être là. Toujours à fond. Il est toujours présent". Pour preuve, c'est sa protégée qui a remporté cette onzième saison de The Voice la plus belle voix.