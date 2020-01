Le télécrochet revient ce samedi sur TF1 avec l’espoir de retrouver son public d’antan.

On est loin du temps où The Voice, la plus belle voix attirait les foules sur TF1. Les années passent et ne font pas trop de bien au télécrochet de la première chaîne française qui voit ses audiences fléchir. La saison dernière, le programme, ayant pour objectif de trouver la voix française de demain, a réalisé son plus mauvais score depuis son démarrage en 2012 avec 4 236 000 téléspectateurs en moyenne devant leur petit écran. Soit, près d’un million en moins que la saison 7 et près de 3,5 millions en moins que la première saison.

Si la baisse des audiences est générale sur la télévision linéaire, un désintérêt pour le télécrochet phare de TF1 se fait sentir. La chaîne française a donc tiré la sonnette d’alarme en proposant un The Voice, la plus belle voix reprenant les codes de ses débuts. Comme vous le lirez dans le DH Mag qui accompagne votre journal ce samedi, cette neuvième saison se veut plus light au niveau des règles jugées trop compliquées par le public.

Le banc des coachs a également été remis à neuf. Avec Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent, quatre poids lourds de la chanson française, le télécrochet tente d’attirer un public éclectique.

Ces modifications pourront-elles permettre à The Voice, la plus belle voix de remonter la pente ? Ce qui est sûr, c’est que le programme est à un moment charnière de son histoire.