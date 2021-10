© Montage Nathalie Guyon et Franck Castel

Cette rentrée, TF1 a voulu frapper fort en mettant à l’antenne à la même période plusieurs de ses grands divertissements auxquels il est difficile d’échapper. La semaine s’ouvre avec Koh-Lanta, le mardi soir, et se termine avec Danse avec les stars le vendredi soir, tandis que The Voice All Stars vient scinder le week-end. Ça en fait des choses à voir, rien que sur TF1 !

Si ses camarades de grille ont pu tirer profit de leur changement de case (Koh-Lanta est passé du vendredi au mardi et Danse avec les stars du samedi au vendredi), le télécrochet français, qui a, quant à lui, conservé sa place habituelle du samedi soir, voit ses audiences prendre un tout autre virage.