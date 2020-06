Elle en a connu, des embûches, cette neuvième saison de The Voice, la plus belle voix … Arrêtée pendant le confinement, l’émission est revenue sur TF1, la semaine dernière, pour une demi-finale lors de laquelle quatre finalistes ont été sélectionnés par le public, seul décideur de la soirée. Ce samedi, les téléspectateurs retrouveront donc Abi Bernadoth, Gustine, Tom Rochet et notre compatriote Antoine Delie, soit un talent par coach (ce qui n’était pas joué d’avance puisque des jurés pouvaient se retrouver sans talent à défendre lors de la dernière ligne droite) dans une demi-finale qui promet de nombreux rebondissements.



Comme pour la demi-finale, la soirée se déroulera avec des mesures sanitaires strictes. Les quatre finalistes auront, à nouveau, enregistré leur prestation en amont, quelques jours avant la finale lors de laquelle ils seront départagés par le public. Ce dernier ne sera pas présent sur le plateau, contrairement aux talents, qui pourront cette fois-ci assister en direct à l’annonce des résultats aux côtés de Nikos Aliagas et Karine Ferri.

Le banc des coachs sera, pour sa part, encore incomplet avec l’absence de Lara Fabian. Confinée à Montréal, la chanteuse continuera à assister à la soirée en duplex alors que ses camarades de fauteuils rouges, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent, seront en direct sur le plateau.

Comme pour les précédentes saisons de The Voice, la plus belle voix , celui qui remportera la finale pourra signer un premier album avec la maison de disques Universal. Une opportunité qui peut réellement porter ses fruits. Ce ne sont pas Kendji Girac et Slimane, anciens gagnants du télécrochet, qui diront le contraire…

(...)