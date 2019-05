Jenifer ne s’attendait certainement pas à être prise pour cible samedi soir en raison du serre-tête qu’elle portait dans The Voice.

Mais quand les téléspectateurs ont découvert que celui-ci coûtait la bagatelle de 390 euros, elle a une fois de plus été pointée du doigt pour ses tenues démesurément chères. Un malheur n’arrivant pas seul, The Voice a également enregistré une audience historiquement basse ce samedi. Avec 3,1 millions de téléspectateurs, le télé-crochet a été largement devancé par l’Eurovision (4,8 millions) et le téléfilm Les Ombres de Lisieux diffusé sur France 3 (3,7 millions). Sale soirée pour TF1...