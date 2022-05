Un peu plus d’un mois après la victoire d’Alec dans The Voice Belgique, la RTBF relance la version enfant du télécrochet. Mercredi dernier, l’identité des deux premiers coachs à participer à cette deuxième saison avait été dévoilée. Alice on the roof, ancienne candidate pour qui The Voice Belgique a servi de véritable tremplin, et Matthew Irons, leader du groupe Puggy et coach de la saison précédente, ont répondu à l’appel.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Quelques jours plus tard, le service public mettait fin au suspens en levant le voile sur le reste du quatuor des fauteuils rouges. Cette année, deux coachs emblématiques de la version adulte de The Voice Belgique complètent l’équipe. Il s’agit de Black M et de Typh Barrow.

Précédemment installé aux côtés de Vitaa et Slimane, coachs de la première saison de The Voice Kids Belgique, Matthew Irons s’entoure donc de nouveaux camarades de jeu pour trouver la jeune étoile belge de demain.

À ce stade, le casting pour rejoindre l’émission est toujours ouvert. “Si vous avez entre 8 et 14 ans, n’attendez plus et inscrivez-vous sur le site www.rtbf.be/thevoice pour vivre cette aventure extraordinaire !”, communique la RTBF qui ajoute que les inscriptions seront clôturées le 10 juin prochain.