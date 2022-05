Après la saison anniversaire qui a vu Alec remporter The Voice Belgique 10, la RTBF prépare une toute nouvelle saison de The Voice mais en version kids. Pour rappel, début 2020, la Une lançait une édition avec des enfants et c'était Slimane, Vitaa et Matthew Irons sur le banc des coachs. Le leader du groupe Puggy, déjà auréolé de deux victoires, fait donc son retour dans les célèbres fauteuils rouges (il avait aussi été sur le banc des saisons 7 et 8) pour la version kids. Et la RTBF annonce aussi Alice on the roof, issue de The Voice Belgique, à ses côtés.

Après Loïc Nottet, c’est donc au tour d’Alice on the roof de passer d’ancien talent à coach. C’est lors de la troisième saison de The Voice Belgique qu’Alice a été révélée au grand public. L’auteure-compositrice-interprète de 27 ans a désormais envie d’accompagner les jeunes talents dans l’aventure The Voice Kids. La RTBF rappelle son parcours via communiqué. "Avant The Voice, elle n’avait cessé de travailler sa voix, notamment dans un chant choral, auquel elle a participé jusqu’à ses 18 ans. Elle a également pratiqué le piano à l’Académie de Musique où elle était entrée en 2001. Son premier single, intitulé "Easy come easy go", sorti en 2015, lui a valu un disque d’or. Et pour son premier album, "Higher",l’artiste a décroché trois récompenses aux D6Bels Music Awards. Pour le deuxième, "Madame", paru en 2018, elle a signé un single en collaboration avec Vianney, baptisé "Malade". Avec ce dernier, elle finit par coécrire et produire trois titres. Au sein de cet album, Alice a également formé un duo improbable avec le regretté Arno sur le titre "Le téléphone pleure"." Et de préciser qu'en 2021, après avoir fait ses premiers pas au cinéma dans La dernière tentation des Belges, Alice prêtait déjà mains fortes à Henri PFR en étant sa co-coach lors de la saison 9 de The Voice Belgique.

Et les castings sont toujours ouverts aux enfants entre 8 et 14 ans. Inscriptions via ce lien rtbf.be/thevoice avant le 10 juin 2022.