Le télécrochet belge réservé aux jeunes chanteurs a débuté ce mardi soir sur La Une.

Après huit saisons de The Voice Belgique, il était temps que ça bouge ! En remplaçant le télécrochet par sa version "Kids" - la première en Belgique - la RTBF a tapé dans le mille. L’émission ressemble fortement à celle pour adultes, à l’exception près que ce sont des jeunes talents qui sont derrière le micro. Niveau jury, on reprend (presque) les mêmes et on recommence. Slimane, Vitaa et Matthew Irons (Puggy) sont installés dans les fauteuils rouges. Seule Typh Barrow manque à l’appel.

Le premier numéro de The Voice Kids était à peine terminé sur La Une que l’envie d’être mardi prochain se faisait déjà ressentir tant les bonnes surprises étaient au rendez-vous. Les coachs, eux-mêmes, ont été subjugués par le talent de certains participants. On note la magnifique prestation de Jade, accompagnée de sa guitare, la douce voix de Zuzanna, le duo maitrise de Léa et Noa ou encore l’énergie et l’entrain de Félix, fan de Marty McFly et Forrest Gump qui s’est défendu sur American Idiot de Green Day.

A croire qu’ils se sont passés le mot, pratiquement tous les talents ayant gagné leur ticket pour la suite ont choisi d’intégrer l’équipe de Matthew. Au terme de ce premier épisode, le leader de Puggy, gagnant des deux dernières versions de The Voice Belgique, se retrouve avec cinq talents dans son équipe contre deux pour Slimane et deux pour Vitaa. "Matthew est en train de tout écraser sur son chemin", déclare l’ancien gagnant de The Voice France. Sa partenaire dans "Ça va ça vient", elle, a déjà une "idée en tête" pour contrer son camarade de fauteuil.

Voir un enfant triste parce qu’aucun coach ne s’est retourné après sa prestation nous a vraiment fendu le cœur. On peut toutefois saluer le tact des coachs au moment d’expliquer leur choix.

L’animation, un des points forts de The Voice Kids Belgique

Rayonnante comme à son habitude, Maureen Louys a prouvé, ce mardi soir, qu’elle savait y faire autant avec les enfants qu’avec les adultes.

De son côté, Prezy fait aussi partie des bonnes surprises de The Voice Kids Belgique. Provenant d’Ouftivi, l’animateur aux airs de Steve Urkel accompagne et rassure les jeunes talents jusqu’à leur montée sur scène. Véritable soutien, il est déjà très apprécié par les enfants.