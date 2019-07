Après de nombreuses rumeurs et huit saisons de The Voice Belgique adulte, le service public fait place aussi aux jeunes talents (comme sur TF1) dès janvier 2020. Et le casting est ouvert pour les 8 à 14 ans.



"Après huit saisons couronnées de succès, The Voice Belgique fait place aux jeunes talents de Bruxelles et de Wallonie avec le lancement de The Voice Kids, annonce la RTBF par communiqué. Du fun, de l’enchantement et beaucoup d’émotion, c’est ce que promet cette nouvelle formule de l’émission de divertissement qui réunira petits et grands dans un esprit positif et bienveillant." Le télécrochet réservé aux jeunes talents remplace donc la version adulte -en perte de vitesse- sur le service public belge.

Mondialement reconnu, The Voice Kids est LE spectacle par excellence mettant en scène les jeunes talents de 8 à 14 ans. Basée sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès mondial de The Voice (blinds, battles, finale), l’émission "va vous faire vivre une expérience inoubliable, empreinte de feel good et pleine de surprises."







Le casting est ouvert





Toujours aux commandes du show qui se déroulera en huit émissions, on retrouve Maureen Louys. "Votre enfant est-il cette prochaine étoile ? Envoyez dès maintenant sa candidature sur la plate-forme www.rtbf.be/thevoice

est à retrouver dès janvier 2020 en prime time sur La Une.