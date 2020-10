Ce samedi, c’est la dernière ligne droite pour les huit finalistes de The Voice Kids. Qui d’Abdellah, Rania, Sara, Lissandro, Enzo, Ema, Rebecca ou Naomi succédera à Soan, gagnant de la dernière saison du télécrochet ? Les téléspectateurs le sauront au terme d’une soirée en direct qui promet de belles surprises.

Supportés par leurs coachs, leurs proches et le public, unique décideur du résultat de cette soirée, les jeunes talents se donneront à fond pour remporter la victoire. Pour y parvenir, ils seront d’ailleurs accompagnés d’un coach invité de taille qui n’est autre que Julien Doré. Celui qui vient de faire son come back après deux ans d’absence avec “Aimée”, son nouvel album, prendra place aux côtés de Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori dans l’un des célèbres fauteuils rouges.

Le dandy chic de la chanson française sera déjà présent lors des répétitions pour délivrer ses précieux conseils aux talents. Il ne s’arrête toutefois pas là. Pendant la soirée, Julien Doré se baladera entre la scène, où il chantera aux côtés des finalistes, et les fauteuils des coachs où il délivrera des commentaires après les prestations. Bref, quand le chanteur promet de participer à la finale, il se donne à 100 % !

Un enfant du télécrochet

Il faut dire que The Voice Kids a de quoi faire remonter quelques bons souvenirs à Julien Doré. Il y a 13 ans, lui-même se retrouvait à la place des jeunes talents, soumis à l’appréciation de coachs et d’un public dans Nouvelle Star, télécrochet qui lui a ouvert les portes de la gloire. Arrivé tel un ovni avec son ukulélé, le chanteur a rapidement transporté les fidèles de l’émission dans son univers. Sa version de Moi… Lolita, tube d’Alizée dont il a changé les paroles, a tellement plu dans Nouvelle Star qu’elle a fait l’objet, quelques mois plus tard, d’un single qui s’est classé en première place des charts en Belgique et à la deuxième place en France.