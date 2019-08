Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano sont de retour. Le programme de TF1 maintient en effet son jury pour la nouvelle édition de son concours de chant pour enfants. Tout comme Nikos Aliagas et Karine Ferri à la présentation. Chaque année à la même époque, la fin des vacances scolaires signe le grand retour de The Voice Kids ! Les jeunes talents de 8 à 16 ans viennent de tout l’Hexagone et d’Outre-Mer pour succéder à l’inoubliable Emma, lauréate de la saison 5. La jeune chanteuse était dans l’équipe de la coach historique de l’émission, à savoir Jenifer. Forte de deux victoires dans le télécrochet - tout comme Patrick Fiori qui en est ici à sa cinquième participation consécutive dans son costume de coach - la star de la pop française remet son titre en jeu, face à la diva soul française Amel Bent mais aussi et surtout face au showman et idole des jeunes Soprano. Les deux anciens auront fort à faire face aux deux "nouveaux" qui rêvent de décrocher leur première victoire.

The Voice Kids débarque en Belgique

"Cette année, la compétition va monter d’un cran avec le block", annonce la chaîne privée française par l’intermédiaire de Matthieu Grelier, directeur des programmes chez ITV Studios. Tout comme dans la version adulte, les coachs pourront là aussi se bloquer les uns les autres. "Cette nouvelle règle a beaucoup amusé les enfants. On a fait cette saison dans une joie totale."

Le concept débarquera aussi prochainement en Belgique. En effet, The Voice Kids arrive en janvier prochain sur la RTBF. Après les animateurs enfants sur RTL-TVI prévus à la rentrée, la RTBF mise aussi sur les jeunes générations pour relever ses audiences. "Après huit saisons couronnées de succès, The Voice Belgique fait place aux jeunes talents de Bruxelles et de Wallonie avec le lancement de The Voice Kids", avait annoncé le service public le 19 juillet dernier dans un communiqué. Le télécrochet réservé aux jeunes talents remplacera donc la version adulte - en perte de vitesse - sur nos écrans. Étant donné les chiffres hexagonaux, on comprend mieux la décision de la RTBF. En moyenne, The Voice Kids a réuni 4,31 millions de téléspectateurs (soit 22,1 % des individus de quatre ans et plus et environ 27 % des femmes responsables des achats de moins de 50 ans) sur TF1, selon Médiamétrie. Par rapport à la saison 4, The Voice Kids a donc signé une baisse de seulement 1,7 point en parts de marché sur l’ensemble du public. En Belgique, The Voice Kids mettra en scène les jeunes talents de 8 à 14 ans. Et le casting reste ouvert (sur www.rtbf.be/thevoice) pour participer au show - toujours présenté par Maureen Louys - qui se déroulera en huit émissions à partir de janvier 2020.