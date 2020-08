Tout comme Slimane en Belgique, ces deux dernières années, Kendji Girac basculera du côté obscur de la Force, ce samedi soir sur TF1. L’interprète de " Color Gitano" devient coach de The Voice, la plus belle voix, télécrochet qu’il a remporté en 2014. "Je viens de The Voice. J’ai grandi là-bas", déclare le chanteur de 24 ans. "Ça me fait du bien d’y participer, cette fois-ci, en tant que coach et de partager mon expérience."

Les premières auditions à l’aveugle ont toutefois fait ramer le chanteur qui a, à plusieurs reprises, vu des talents lui passer sous le nez. "J’ai mis du temps à construire mon équipe. Je me suis senti seul un petit moment. Je me demandais pourquoi ils ne venaient pas dans mon équipe", dit-il. Mais cela, c’était avant de trouver son "truc" pour les attirer dans son équipe : "Leur parler en chantant. Je leur dis des mots, sors des mélodies. Tout ça avec le cœur. J’ai dû attendre un peu mais, au final, je suis content d’avoir l’équipe que j’ai aujourd’hui."

(...)