"Là où un adulte est souvent très déçu après un non, la réaction est immédiate ici, explique Leslie Cable, productrice de The Voice Kids Belgique qui démarre ce soir sur la RTBF . Ce n’est pas spécialement de la tristesse mais plutôt une réaction du style : ha, c’est fini, ça y est. Ils sont dans l’exploit qui se termine et un peu dans du relâchement. Rien de dramatique. Une psychologue est d’ailleurs prévue par l’émission kids dans le monde entier (la production ne nous a toutefois pas permis de la rencontrer, NdlR ). Mais elle n’intervient pas. S’il y a une question ou l’autre, elle est là pour aider. S’il y a un souci, par contre, elle s’en occupe."

Les huit émissions ont également été enregistrées (les blinds et battles ont déjà été tournés durant les vacances scolaires de la Toussaint et Noël 2019) afin d’assurer une aisance maximale aux enfants.

(...)