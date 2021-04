Les Battles touchent à leur fin dans The Voice, la plus belle voix sur TF1. Et, les Belges sont toujours dans la course ! Après Mentissa et Youssef, qualifiés pour les K.O., c’est au tour de Aliyah, Liégeoise de 17 ans, et Camélione, Montoise de 20 ans, d’essayer de gagner leur ticket pour la suite de l’aventure en se frottant aux duels.

Ce samedi, chacune partagera un duo avec un autre talent de son équipe. Dans la team de Vianney, Aliyah affrontera Charlotte Elizabeth Mazet. Dans celle de Marc Lavoine, Camélione se mesurera à Kay...