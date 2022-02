Ce samedi soir, The Voice, la plus belle voix a fait son grand retour sur TF1 pour une onzième saison. Si le même quatuor s'est installé sur le banc des coachs, la scène, elle, a vu défiler une dizaine talents aux univers et aux voix totalement différentes. Parmi eux, un Belge, Krego. Chemise blanche et cravate noire, le jeune homme originaire de Charleroi a remis à sa sauce le titre Je t'aime de Lara Fabian. Un choix de chanson qui a étonné les membres du jury.

"Il est talentueux", répète Nikos Aliagas qui le suit depuis l'écran des coulisses. Les coachs, de leur côté, se montrent toutefois hésitants. "C'est un peu fragile", commente Florent Pagny à Amel Bent. "C'est peut-être voulu", répond la chanteuse avant que l'interprète de Savoir aimer ne rétorque plutôt sûr de lui: "Je ne crois pas".

Malheureusement pour Krego, aucun des coachs ne s'est retourné face à sa prestation. "Je me demande si vous n'êtes pas trop respectueux de la chanson", déclare Marc Lavoine. "Même si vous l'aimez, vous devez parfois lui manquer de respect, pour qu'elle devienne la vôtre."

Ce n'est pas la première fois que Jonathan Thambwe, alias Krego, participe au télécrochet. Il y a quatre ans, c'est dans la version belge de l'émission que le jeune homme, connu sur Tik Tok, se faisait remarquer. Son interprétation de Prendre l'air, titre de Shy'm, avait attiré trois jurés. C'est toutefois avec Slimane que le Carolo avait décidé de continuer l'aventure. Perdant du Duel, Krego avait ensuite été "volé" par Vitaa, coach avec lequel il avait pu accéder aux Lives. Son expérience au sein de The Voice Belgique s'est terminée à l'issue du onzième épisode. Par la suite, Krego a sorti deux singles, Millenials en 2020 et Patate en 2021.