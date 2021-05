L'étau se resserre dans. Depuis samedi dernier, les huit demi-finalistes de cette dixième saison sont connus. Giada Capraro, Marghe Davico, Cyprien Zeni, Niki Black, Jim Bauer, Arthur Chaminade, Tarik et la Belge, Mentissa Aziza tenteront de décrocher leur ticket pour la grande finale du télécrochet.

Pour déclarer la période des Directs "ouverte", les huit talents encore en lice ont tourné un clip exceptionnel sur Casting de Christophe Maé, un titre qui caractérise bien leur expérience dans The Voice, la plus belle voix. Au piano, Jim Bauer ouvre le bal. Dans les coulisses, les gradins ou encore sur les toits, les autres demi-finalistes chantent ensuite, tous sur leur 31. Mentissa Aziza, elle, lance le refrain : " Et moi, je rêve, accroché à la lune".

Le public a les pleins pouvoirs

En plus de représenter le début d'une période où les talents pourront performer en direct sur une prestation qu'ils auront scrupuleusement préparé en amont, la demi-finale verra apparaître les premiers duos des coachs avec leur(s) talent(s). Des moments qui sont toujours bien appréciés des téléspectateurs et qui laissent apparaître la complicité formée entre le coach et son élève.

Cette année encore, le public aura à nouveau le dernier mot en ce qui concerne les candidats qui poursuivront l'aventure. Seuls les quatre talents qui auront rassemblé le plus grand nombre de votes participeront à la finale du 15 mai prochain.