Le numéro 2 lui a porté chance. Après des semaines de compétition, Marghe Davico a été sacrée gagnante de la dixième saison de The Voice, la plus belle voix, ce samedi soir sur TF1. La jeune femme originaire de Madagascar a rassemblé 68 % de votes contre 32 % pour Jim Bauer, arrivé deuxième. "Je suis encore un peu là-haut. Samedi soir, c’est passé super vite. C’est vraiment un honneur d’avoir été désignée gagnante par le public. Je ne réalise pas encore trop la victoire", déclare Marghe Davico, ce dimanche, dans une interview accordée à Gala.

En remportant le télécrochet, la candidate de 21 ans offre un troisième trophée à Florent Pagny, son coach revenu dans The Voice, la plus belle voix après deux ans d’absence. Un retour gagnant, donc, pour la star de la chanson française.

Un parcours évolutif

Marghe Davico fait partie de ces talents sur lesquels peu misaient mais qui se sont révélés au fur et à mesure des épisodes et des étapes. De son Audition à l’aveugle où elle a interprété "Donne-moi ton cœur " de Louane à sa reprise de "Nature Boy" de Nat King Cole lors des K.O., un bon bout de chemin avait déjà été parcouru.

Lors de cette finale, la jeune femme a souhaité rendre hommage à son grand-père, disparu il y a peu, en reprenant "Mon vieux" de Daniel Guichard. Plus tard, Marghe Davico a clôturé les prestations en duo en chantant "Wasting my young years" en compagnie de la chanteuse star du groupe London Grammar.

Des compositions personnelles

Une fois sélectionnée pour la deuxième partie de la finale, Marghe Davico a, comme son adversaire Jim Bauer, été invitée à relever un nouveau défi : interpréter sa propre composition. Elle présente alors "Forget Everything ", un morceau écrit de façon spontanée, un jour à trois heures du matin, qui parle d’une personne qui se sent perdue et qui se pose des questions. "Il y a une appréhension parce que c’est une mise à nu. Je me présente avec mon univers", explique la jeune femme qui sera désormais prise sous les ailes d’Universal Music, maison de disques avec laquelle elle sortira son premier single.

Pas de victoire belge

Éliminée en première partie de finale, la Belge Mentissa Aziza n’aura malheureusement pas donné à la Belgique la victoire qu’elle avait déjà frôlée l’année dernière avec Antoine Delie. Mais, ce n’est que partie remise. La jeune femme, talent de Vianney, salue les coachs et le public en soulignant avoir déjà "tout gagné" en partant à ce stade de l’aventure.