Pour une surprise, c’est une surprise. S’il était clair depuis des semaines que le fauteuil de coach de Julien Clerc était devenu un siège éjectable, personne ne s’attendait à ce que ce soit toute l’équipe qui soit débarquée. C’est pourtant ce que TF1 a annoncé vendredi. La première chaîne française a totalement remanié l’équipe qui sélectionne et couve les talents. Julien Clerc comme Jenifer et Soprano s’en vont. Même l’indétrônable Mika fait ses valises, ce qui n’est peut-être pas une si grande surprise puisqu’il est de retour avec un nouvel album et qu’il va forcément partir en tournée, ce qui le rendra moins disponible.

(...)