Si vous avez suivi l'émission "Vu à la télé", Thérèse va sans conteste vous rappeler quelques bons souvenirs !

La pensionnaire d'une maison de repos est malheureusement décédée le week-end dernier comme l'a indiqué la production de l'émission sur sa page Facebook : "Nous avons appris avec tristesse ce weekend, le décès de Thérèse au home.

Nous adressons nos plus sincères condoléances et apportons notre soutien moral à la famille et aux amis de Thérèse pour ces moments difficiles..."