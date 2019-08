L'animateur Thierry Ardisson, qui a annoncé son départ de C8 en mai dernier, a décidé d'attaquer la chaîne en justice.

Thierry Ardisson a décidé d'assigner Vincent Bolloré et C8 en justice, comme l'affirment Le Parisien et Le Point.

Pour rappel, Ardisson avait annoncé son départ de C8 pour raisons économiques: "Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n’a plus les moyens de s’offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables”, expliquait-il à l'époque.

L'animateur télé aurait dernièrement réclamé une indemnisation pour "rupture brutale de dépendance économique". Il estime que cette séparation va causer préjudice à son image et à sa carrière. C'est pour cela qu'il demande également une compensation. Il revendique également que la société de production Téléparis soit remboursée pour les frais de licenciement de ses 90 collaborateurs.

Mais ce n'est pas tout. L'animateur français va également porter plainte contre C8 pour "parasitisme". En effet, il accuse l'émission de Cyril Hanouna "La Grande Darka" de plagiat. Dans cette émission, le but est de voir quel invité aura le plus rigolé après avoir visualisé différentes séquences. Ardisson affirme qu'il avait déposé cette idée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) en 2015 sous le nom de “Qui va faire rire les Français?”

“Vincent Bolloré et C8 n’ont répondu à aucune requête en conciliation de notre avocat. Par conséquent, je saisis la justice”, a confirmé l'animateur au Point.