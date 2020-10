Absent du petit écran depuis son départ de C8, qui ne pouvait plus se payer ses services, et donc de Salut les terriens ! en 2019, Thierry Ardisson fera bientôt son grand retour à la télévision. Il y a quelques jours, l’animateur a fait savoir qu’il allait prêter sa voix au documentaire en deux parties ORTF, ils ont inventé la télé, diffusé à partir du 23 octobre sur France 3.

Mais, l’homme en noir, comme on le surnomme, compte bien poser définitivement ses valises sur France Télévisions. “Je suis parti sur Canal où je suis resté 13 ans. Maintenant, mon souhait est de revenir parce que la conception du service public, c’est ma conception de la télévision”, dit-il au printemps dernier dans Complément d’enquête sur France 2. Il y a dévoilé être en discussion avec Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, au sujet de l’arrivée d’un programme de “très nouveau, de disruptif” sur l’une des chaînes du groupe. “J’ai travaillé dessus depuis mon départ de C8, j’ai beaucoup investi en temps et en argent et, maintenant, le projet est finalisé. Tout ce que je peux vous dire, c’est que ça ne ressemblera à rien de ce que j’ai fait jusque-là”, explique-t-il plus tard à Télé Loisirs.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a encore été faite au sujet de l’arrivée du nouveau programme de Thierry Ardisson sur France Télévisions. Le principal intéressé espère toutefois “revenir sur le service public d’ici la fin de l’année”.