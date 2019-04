Thierry Ardisson avoue qu'il trouve que le programme présenté par Laurent Ruquier est une "bonne émission" mais il déplore le manque de moyens accordés par la production depuis quelques temps pour 'On n'est pas couché'. Il compare également son émission avec celle de Michel Drucker, Vivement Dimanche.

"Ruquier dit à ses invités: 'Vous venez chez moi, il y a deux chroniqueurs qui vont vous assassiner.' Et puis, il a de moins en moins de moyens. On n’est pas couché, c’est devenu la télé bulgare, éclairée à la lampe de poche. Dommage car c’est une bonne émission. Moi, je dis toujours à mes invités : 'La moitié du temps, je la passe à faire votre promo et le reste, je m’amuse avec vous en faisant des interviews à la con.' C’est le deal. Après, on est d’accord que c’est plus facile d’aller se faire sucer chez Drucker qu’emmerder chez Ardisson !"