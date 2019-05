Il y a un peu plus d’une semaine, Thierry Ardisson faisait trembler le petit écran en annonçant son départ de C8. L’homme en noir, comme on le surnomme, a décidé de mettre les voiles en dénonçant, dans un communiqué, le manque de moyens fournis par la chaîne du Groupe Canal + pour ses émissions Salut les Terriens ! et Les Terriens du dimanche. "Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n’a plus les moyens de s’offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables", a déclaré l’animateur de 70 ans qui ajoute ne pas avoir eu de "clash" avec C8 pour autant.

En attendant de connaître les nouvelles aventures - sur lesquelles il communiquera "avant l’été" - Thierry Ardisson terminera la saison en beauté. L’animateur fera ses adieux aux téléspectateurs de C8, le 15 juin prochain, lors d’une soirée spéciale. Celle-ci démarrera à 18 h 45, l’heure habituelle de Salut les Terriens !, un best of de la saison en compagnie de Tom Villa, Thierry Ardisson et Laurent Baffie.

La soirée se poursuivra en prime time avec La Dernière de Thierry, émission présentée par Thierry Ardisson, lui-même. Deux équipes de personnalités s’y affronteront à coups de quiz et de blind tests devant un juge impartial qui n’est autre que Laurent Baffie. La première, féminine, sera composée de Daphné Bürki, Clara Luciani et Chimène Badi. La seconde, masculine, sera menée par Nagui, Guillaume de Tonquenec et Stéphane Plaza.

Enfin, cerise sur le gâteau, C8 rediffusera, dès 23 h 30, les quatre épisodes de Tout le monde en parle : 20 ans déjà !