L’animateur l’a annoncé ce week-end, il ne sera plus sur C8 à la rentrée.

C’en sera donc terminé de Les Terriens du samedi (ex-Salut les Terriens !) qu’il avait lancé en 2006 sur Canal + avant de le rejoindre la chaîne qui abrite aussi Cyril Hanouna, et des Terriens du dimanche qui avaient fait leurs débuts en 2017.

Les audiences ne sont pas en cause, a fait savoir Thierry Ardisson qui dénonce en revanche les moyens qu’entend consentir C8 pour ses émissions. "La chaîne n’a plus les moyens de s’offrir Ardisson et ses équipes, a fait savoir l’animateur. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables."

Il estime que la qualité a un prix. Thierry Ardisson annoncera avant l’été ses prochaines activités tant en matière de talk-show que de flux et de fiction. Avec son départ de C8, on s’interroge aussi sur ce qu’il va advenir d’Alex Vizorek qui sévissait dans Les Terriens du samedi.