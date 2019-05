Après plus de 30 ans de carrière sur France Télévisions, Thierry Beccaro a décide de quitter le groupe de télévision à la fin de l'été. En partant, l'animateur abandonne Motus, le jeu culte de France 2 qu'il anime depuis 29 ans et Télématin, émission qu'il présentait pendant les vacances. "C'est un choix personnel que la chaîne lui avait demandé de garder secret depuis septembre", écrit Le Parisien dans ses colonnes.

"Ce n’est pas facile comme décision. Il faut un peu de courage et de la lucidité. Il y a un an, à l’été 2018, j’ai senti que mon aventure avec France Télévisions arrivait à sa fin. Motus marche toujours très bien. Mais je ne voulais pas devenir le vieux présentateur de Motus", explique l'animateur en exclusivité au média français. "Il fallait passer à autre chose. Cela n’enlève rien à l’affection que j’ai pour ceux qui m’ont accompagné et m’ont fait exister, notamment les dix présidents de France Télévisions que j’ai vu se succéder."

"À un moment donné, il faut faire attention à ne pas finir par se ressembler. Je sentais bien que je faisais souvent les mêmes blagues, qu’il était difficile après 29 ans de se renouveler. C’est important de partir avec une émission qui marche. Motus est entré dans le cœur des gens. On a touché tous les publics. Mais j’arrête, et j’arrête aussi Télématin. Je quitte France Télévisions, où j’ai passé 35 ans. Mission accomplie. Il faut avoir le courage de dire: merci, ça a été formidable. Je peux maintenant me consacrer à d’autres opportunités", continue celui qui n'a jamais caché sa passion pour le théâtre et qui pourrait donc évoluer dans cette direction. Il sera en tournée avec la pièce Faut que ça change à partir d'octobre prochain. En tant qu'ambassadeur de l'Unicef, il compte également faire plusieurs missions à l'étranger.

En ce qui concerne son remplacement à la tête de Motus, Thierry Beccaro laisse carte blanche à France Télévisions. "Je ne sais pas quelle sera la décision de la chaîne après mon départ pour l’avenir de ce jeu. Je pense entre autres à Damien Thévenot, qui est aussi déjà joker à la présentation de Télématin", explique celui qui n'écarte pas un retour à la télévision dans une fiction (peut-être l'adaptation de son roman Je suis né à 17 ans) ou dans un programme télé qui le "rendrait heureux'.