Toutes les belles histoires ont une fin. Celle qui existait entre Thierry Beccaro et Télématin s’est terminée, samedi dernier, sur les coups de dix heures. C’est avec la larme à l’œil que l’animateur de 62 ans, qui a décidé de quitter France Télévisions à la fin de l’été, a fait ses adieux à l’émission dont il était le joker depuis plus de 30 ans sur France 2.

"Je chante soir et matin, je fais le matin mais, vous savez, il y a des samedis qui ne sont pas tout à fait comme les autres", commence-t-il. "Aujourd’hui, nous sommes le 3 août et je crois bien que c’est mon dernier samedi avec vous. Voilà, c’est mon dernier Télématin. […] C’est important, et très émouvant."

Entouré de ses collègues, Thierry Beccaro a tenu à remercier celui sans qui il n’aurait jamais présenté le programme. "Je voulais saluer William Leymergie (présentateur de Télématin jusqu’en 2017 et remplacé ensuite par Laurent Bignolas, NdlR) qui, il y a 29, 30 ans, un jour m’a appelé en me disant : ‘ Ça te dirait de me remplacer de temps en temps ?’ Merci William. […] Je voulais simplement vous dire qu’à chaque fois que je suis venu sur le plateau de Télématin, et Dieu sait qu’il faut se lever tôt, je suis toujours venu avec la joie au cœur en sachant que j’avais votre confiance, votre amitié, et que j’avais une place parmi vous."

De retour sur France 3

Celui qui fera également ses adieux à Motus, jeu qu’il incarne depuis 29 ans, à la fin du mois d’août, retrouvera toutefois bientôt les téléspectateurs de France Télévisions puisqu’il est à l’affiche du prochain épisode de Commissaire Magellan sur France 3. L’animateur a, en effet, souhaité laisser tomber la télévision pour se consacrer à son autre passion pour la comédie.