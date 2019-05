Il est bien loin le temps où Thomas Ancora animait l’émission jeunesse Tom et Nancy aux côtés de la pétillante Nancy Sinatra sur Club RTL. Depuis, le comédien belge a roulé sa bosse, de Clem à Budapest en passant par Souviens-toi et Papa ou maman .

Aujourd’hui, il tente de relever un nouveau défi, derrière la caméra en mettant sur pied son premier long-métrage, une comédie intitulée Losers Revolution aux tendances Very Bad Trip. "C’est l’histoire de trois gars qui se faisaient maltraiter à l’école. Ils vont ensemble à l’enterrement d’un de leurs camarades. Ce dernier avait une dernière volonté : que tous les losers se révoltent contre ceux qui leur ont mené la vie dure. Il veut qu’une révolution se mette en marche ! On est un peu dans un mouvement Balance ton tyran ! " , raconte Thomas Ancora qui, en plus d’être l’auteur et le réalisateur (avec Grégory Beguin, créateur de la série Burkland), sera également acteur dans le film. Il y incarne Henri, un influenceur et star de la téléréalité qui va utiliser sa notoriété pour que le mouvement prenne de l’ampleur.

(...)