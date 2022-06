On ne parle que de ça. Dès 9h30 ce jeudi matin, les festivités du jubilé de platine de la reine Elizabeth II d'Angleterre démarrent. Un événement très attendu dans le monde entier qui reviendra sur les 70 ans de règne de la souveraine âgée de 96 ans. Journaliste spécialiste des têtes couronnées, Thomas de Bergeyck couvrira l'événement pour RTL-TVI depuis les studios bruxellois de la chaîne privée.

Et cela en compagnie de divers chroniqueurs. Alix Battard et Amélie Schildt se sont, elles, rendues à Londres pour permettre aux téléspectateurs de vivre ce jubilé de l'intérieur. Les journalistes seront placées à des endroits stratégiques, à savoir devant Buckingham Palace et à l'esplanade qui se trouve de l'autre côté du parc. "Ces deux lieux sont séparés de 900 mètres que l'on espère voir traverser par la Reine à bord d'un carrosse ou d'une voiture", déclare Thomas de Bergeyck qui n'hésitera pas à jouer les prolongations à l'antenne. "On prend l'antenne de 9h30 jusqu'à la fin du défilé aérien qui se déroulera au-dessus du balcon de Buckingham Palace. C'est à cet endroit que la famille royale restreinte devrait apparaître aux alentours de 13 heures. On retardera donc le RTL Info 13 heures de quelques minutes pour pouvoir commenter l'évenement en live un maximum."