Après Michael Pachen parti dernièrement sur la RTBF, c’est à une autre célèbre voix de la chaîne de s’en aller.

"Sans Mint à développer du point de vue musical et sans les synergies d’antan entre radios et télé, le job de Music Manager Radio n’a plus beaucoup de sens, nous confie le créateur de Mint (la radio passée à la trappe lors du dernier plan de fréquences) et programmateur musical de Bel RTL. Par ailleurs, Bel RTL prend un virage plus gold au niveau de sa programmation, avec moins de place pour la découverte (belge notamment), ce qui n’est pas forcément une direction qui me tente. C’était donc le bon moment pour prendre le risque de quitter un poste confortable mais plus forcément aussi excitant pour quelqu’un qui veut découvrir, apprendre et transmettre. Il y a aujourd’hui plein de nouvelles plateformes prêtes à accueillir du contenu, c’est vers ça que je vais m’orienter tout en restant attentif à mes premières amours : la radio et la télé."