Il y a deux ans, Thomas Van Hamme en surprenait en quittant RTL-TVI. D’abord temporairement en prenant une année sabbatique. Ensuite, définitivement. “ Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie à ce moment-là. J’ai eu cinquante ans, j’ai perdu ma petite sœur, je n’avais plus trop de perspectives intéressantes en télé. J’avais un ras-le-bol en fait ”, explique l’animateur qui a pris du temps pour faire le point, notamment lors de ses voyages autour du monde.

Récemment, l’ancien présentateur de Tout s’explique – désormais aux mains de Maria del Rio – a toutefois refait parler de lui en annonçant être au casting de Marion, une série policière de 13e Rue. Une nouvelle expérience qui lui permet de sortir de sa zone de confort, chose qu’il n’avait plus trop l’occasion de faire en télé.

S’il ne ferme pas les portes à d’autres rôles potentiels, Thomas Van Hamme précise toutefois qu’il est avant tout présentateur télé. Il n’a donc pas tiré un trait définitif sur le petit écran… “Après ces deux ans, j’ai procédé à un vrai questionnement. Je me suis dit que c’était bête de jeter mon expérience en télévision à la poubelle alors que c’est ce que je sais bien faire et que s’est construit, au fur et à mesure des années, une belle relation avec le public”, explique l’animateur qui n’exclut pas un prochain retour en télé… enfin, sous certaines conditions. “Avant, j’avais besoin de lumière et de regards sur moi. Aujourd’hui, je ne ferais pas de la télévision pour les mêmes raisons. Si j’en refais, ce serait pour porter un projet qui a du sens et qui apporterait un plus dans la société. J’ai déjà eu plusieurs sollicitations. On verra. Tout dépendra du projet.”