Elizabeth est une femme épanouie. Âgée de 39 ans, celle-ci pratique un métier qu’elle aime et est maman d’un adolescent de 13 ans. En couple, depuis quelques années, avec un homme de dix ans son cadet, elle se retrouve toutefois face à un choix qui pourrait changer le cours de sa vie : avoir ou pas un deuxième enfant à l’aube de ses 40 ans pour faire plaisir à son nouveau compagnon à qui elle n’a pas encore donné d’enfant. Celui-ci n’aura toutefois pas le temps de s’occuper de son enfant. Elizabeth devra donc gérer seule ce nouvel arrivant et mettre sa carrière de psychologue sur le côté.Pour l’aider à prendre sa décision, Thomas Van Hamme et Julie Taton vont lui permettre de rencontrer plusieurs personnes qui vont l’aider à y voir plus clair. De Françoise, femme qui a eu son troisième enfant à l’âge de 44 ans à la demande de son nouveau compagnon, à un témoin anonyme, dont la naissance a été le résultat d’une décision prise sur un coup de tête, en passant par une gynécologue qui l’éclairera sur les vrais risques d’une grossesse tardive."L’histoire va bien au-delà de l’enfant. On va se retrouver face à un véritable problème de couple. Une thématique entraîne généralement plein de thématiques sous-jacentes", explique Thomas Van Hamme.(...)