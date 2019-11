Fin mai dernier, Thomas Van Hamme annonçait prendre une année sabbatique, le temps de faire le point après 25 années passées dans les médias, que ce soit à la RTBF d’abord et ensuite chez RTL.

S’il alimente de temps à autre ses réseaux sociaux pour expliquer de quoi est fait son quotidien, ce mardi, il a levé le voile sur ce qui l’attend pour les prochains mois. "Je m’envole jeudi pour l’Inde où je resterai deux mois, écrit-il. Seul. Sac à dos. Un voyage initiatique et spirituel. Cure ayurvédique, séjour dans un Ashram, yoga, méditation… Et quelques jours auprès d’une ONG à Mumbaï. Certains vont terriblement me manquer mais ils ont la bienveillance de comprendre cette quête personnelle." Le voilà donc parti sur les traces des Beatles qui ont fait le même voyage il y a 51 ans avec à la clé leur célèbre double album blanc.