"C’est donc officiel: je ne reviendrai pas sur RTL-TVI ou Bel RTL. En tout cas pas dans l’immédiat... écrit ainsi Thomas Van Hamme, 51 ans. Il n’y a, pour l’instant, aucun projet dans lequel je pourrais m’inscrire. Un méchant virus est passé par là. Mais il n’y a ni aigreur ni regrets. Un vrai respect mutuel. Et de magnifiques souvenirs qui me remplissent le coeur. Comme il est important pour moi de vous dire au revoir et surtout MERCI."

Un dernier au revoir ce week-end: "Je suis en paix"

L'ancien animateur de Tout s'explique -aujourd'hui repris par Maria Del Rio- refera toutefois plusieurs passages sur la chaine privée ce week-end pour y faire ses adieux et expliquer son choix. "RTL a l’élégance et la gentillesse de m’inviter dans la matinale de Bel RTL ce vendredi matin, à la présentation du dernier numéro de Belges à domicile vendredi soir à 19h50 sur RTL-TVI et au micro de Sandrine Dans dans Les musiques de ma vie ce dimanche à 12h. Parce que rien n’aurait pu se faire sans vous... Je suis en paix. Merci."