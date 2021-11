L’un des programmes les plus regardés de Netflix est de retour : Tiger King ou le Royaume des fauves en français. En sept épisodes, cette série documentaire relatait l’histoire incroyable mais vraie de l’excentrique Joe Exotic, un ancien gardien de zoo dans l’Oklahoma, condamné à 22 ans de prison pour avoir entre autres commandité l’assassinat de Carole Baskin, militante de la cause animale (laquelle poursuit les producteurs de la série pour avoir utilisé des images d’elle et son mari sans consentement). Un personnage fascinant, qui avait même demandé la grâce présidentielle à Donald Trump. En vain. L’ex propriétaire mégalo croupit donc toujours derrière les barreaux, dans l’attente d’une révision de sa peine, et les animaux de son zoo ont été saisis par les autorités pour maltraitance. Ce qui n’a pas empêché Joe Exotic d’apparaître dans cette nouvelle saison, via des conversations téléphoniques captées depuis sa prison du Texas.