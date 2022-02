Le 19 janvier dernier, Gaspard Ulliel disparaissait tragiquement à la suite d’un accident de ski en Savoie. L’acteur, qui avait deux César à son actif - celui de jeune espoir masculin pour Un long dimanche de fiançailles et celui du meilleur acteur pour Juste la fin du monde, n’avait que 37 ans. Il laisse derrière lui une compagne, le mannequin français Gaëlle Pietri, et Orso, leur fils qui venait de fêter ses six ans.

Attendu dans Moon Knight, la nouvelle série Marvel qui devrait être diffusée en 2022, le comédien à la cicatrice devait également être à l’affiche de Tikkoun, une série pour Canal +, avec Vincent Lindon et Ramzy Bedia. Il devait y incarner un personnage inspiré d’Arnaud Mimran, un homme d’affaires purgeant une peine de 13 ans de prison pour avoir séquestré un financier russe.

Malheureusement, Gaspard Ulliel est décédé quelques jours avant d’entamer le tournage avec ses camarades. Suspendu depuis la disparition de l’acteur, ce dernier devrait toutefois reprendre d’ici peu. Le réalisateur, Xavier Giannoli, serait en train de chercher un acteur pour remplacer Gaspard Ulliel. Selon Closer, deux comédiens auraient, dès lors, été appelés pour reprendre le rôle. Il s’agit de Pierre Niney (Yves SaintLaurent) et Benjamin Voisin (Illusions perdues). Ceux-ci n’auraient toutefois pas encore donné suite à la proposition.